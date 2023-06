‘Dangerous water leak’ closes popular NPS historic site in Puerto Rico

The National Park Service (NPS) has announced an immediate closure in the popular Puerto Rico destination to “ensure public health and safety.”

As NPS reports late Wednesday in their media release, The San Juan National Historic Site, a unit of the U.S. National Park Service, is enacting an immediate closure of the national recreation trail referred to as the Paseo del Morro, today, June 14, 2023.

“The closure is necessary to ensure public health and safety by avoiding contact with a water leak emanating through an opening on the historic wall,” NPS cites.

The Park Service is “implementing the closure immediately,” they stress. Further details on the “dangerous” water leak, however, are slim.

“The NPS understands this is a popular area for many,” Superintendent Myrna Palfrey offers. “However, the health and safety of our visitors and employees is primary and we cannot put anyone at risk. We appreciate your patience and understanding. We are working diligently to have the matter resolved soon.”

For additional information, you may call (787)729-6777 or visit www.nps.gov/saju.

The recreation trail, Paseo del Morro, will reopen once water leak repairs are complete. The National Park Service will also need to determine the area is also safe for public use.

San Juan National Historic Site is comprised of the following sites:

Castillo San Felipe del Morro

Castillo San Cristóbal

Fort San Juan de La Cruz (El Cañuelo)

San Juan Gate

the historic City Wall surrounding Old San Juan.

The site is open every day from 9:00 A.M. to 5:00 P.M., except on Thanksgiving, Christmas, and New Year’s Day. Admission to Puerto Rico’s San Juan NHS is $10 for visitors 16 years or older. The NPS park is also free for those 15 years and under accompanied by an adult.

Below is the media release in Spanish:

PASEO DEL MORRO – NATIONAL RECREATION TRAIL CERRADO HASTA NUEVO AVISO, PUERTO RICO

El San Juan National Historic Site, una unidad de National Park Service(NPS) de los Estados Unidos, anuncia el cierre inmediato del sendero nacional de recreación conocido como el Paseo del Morro hoy, 14 de junio de 2023.

Cierre es necesario para garantizar la salud pública y la seguridad evitando el contacto con un escape de agua que emana a través de una abertura en el muro histórico. El National Park Service está implementando el cierre de inmediato. El sendero de recreación, Paseo del Morro, se abrirá una vez se repare el escape de agua y el NPS determine que el área es nuevamente segura para uso público.La superintendente Myrna Palfrey indicó: “El NPS entiende que esta es un área popular para muchos, sin embargo, la salud y la seguridad de nuestros visitantes y empleados es primordial y no podemos poner a nadie en riesgo. Agradecemos su paciencia y comprensión. Estamos trabajando diligentemente para que el asunto se resuelva pronto”.

Para obtener información adicional, puede llamar al (787) 729-6777 o visitar www.nps.gov/saju. El San Juan National Historic Site está compuesto por el Castillo San Felipe del Morro, el Castillo San Cristóbal, el Fuerte San Juan de La Cruz (El Cañuelo), la Puerta de San Juan y la mayor parte de la histórica muralla de la ciudad que rodea el Viejo San Juan. El sitio está abierto todos los días de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., excepto el Día de Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo. La entrada al NHS de San Juan es de $ 10 para visitantes de 16 años o mayores, y gratis para menores de 15 años acompañados por un adulto.